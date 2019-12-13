Haberler » Güncel » ABD'nin Ankara Büyükelçisi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

ABD'nin Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareleri seçti.

13.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32
ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareleri seçti.
Büyükelçi Satterfield, "Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün metrelerce uzunluktaki Türk bayrağının taşındığı sırada çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafı seçti.
Satterfield, bu fotoğrafı seçmesinin nedenini anlatırken, "Bayrağın renkleriyle kış soğuğunu çok güzel gösteriyor. Arkadaki dağlar şok edici. Fotoğraf eşsiz şekilde 'yi yansıtıyor." dedi.
Satterfield, "Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" adlı fotoğrafı için oy kullandı. En çok bu kategoride seçim yaparken zorlandığını söyleyen Satterfield, fotoğrafı yorumlarken, "Bebeğin su içindeyken yüzünde büyülenmiş gibi bir ifade var ve ışıkla birlikte fevkalade bir fotoğraf ortaya çıkmış." diye konuştu.
Büyükelçi Satterfield, en kolay tercihi "Spor" kategorisinde "Çıldır Gölünde kış şöleni" adlı fotoğraf için yaptığını söyledi. Hüseyin Yıldız'ın fotoğrafını yorumlayan Satterfield, "Bu da yine eşsiz bir Türkiye manzarası. Atlılar ve donmuş gölle bence çok güzel çekilmiş bir fotoğraf. Aynı zamanda göz yanılmasına da yol açıyor ve bu da fotoğrafa ilave bir avantaj katıyor." ifadesini kullandı.
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.
Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi AA'nın

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:02 Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
10:01 İstanbul nazmi durbakayım: 2020'nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak - Haber
09:57 Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi - Haber
09:57 Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi - Haber
09:56 İnegöl'ü sis kapladı - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:04:02