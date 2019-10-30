Haberler » Güncel » Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

30.10.2019 15:55
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.
Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)-
Abd'nin ankara büyükelçisi dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 Mustafa çalışkan 15 temmuz gecesini anlattı
18:38 Mustafa çalışkan 15 temmuz gecesini anlattı 2
18:38 Konya otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı
18:38 Şili'deki gösteriler uluslararası zirveleri iptal ettirdi
18:38 Sason'da şehit aileleri onuruna program
18:36 Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı
18:34 GSB ile YÖK arasında iş birliği protokolü - Bakan Kasapoğlu
30.10.2019 18:39:30