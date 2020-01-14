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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

14.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:42ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
ABD'nin Büyükelçisi David Michael Satterfield, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki binasında bulunan başkanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Büyükelçi Satterfield'in 7 ay önce Türkiye'deki görevine başladığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük olan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım."

Amerika Birleşik Devletleri, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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