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ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi

ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.

11.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:43
ABD'nin
ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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