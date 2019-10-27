Haberler » Dünya » ABD'nin Bağdadi açıklamasına İran'dan tuhaf tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

ABD'nin Bağdadi açıklamasına İran'dan tuhaf tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Trump'ın, Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından İran Enformasyon Bakanı Azari Jahrumi'den, "Çok da abartmayın, kendi yaratığınızı öldürdünüz" diye tuhaf bir açıklama geldi.

27.10.2019 21:01

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu. Trump'ın söz konusu açıklamasına İran'dan tuhaf bir tepki geldi.

"ÇOK DA ABARTMAYIN, KENDİ YARATIĞINIZI ÖLDÜRDÜNÜZ"

İran Enformasyon Bakanı Azari Jahrumi, Trump'ın tweetini alıntılayarak yaptığı açıklamada,"Çok da abartmayın, kendi yarattığınızı öldürdünüz" ifadelerini kullandı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ DEAŞ TERÖRÜNÜN SONUNU GETİRMEYECEK"

Öte yandan, İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Twitter hesabı üzerinden DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti. Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek. Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."

Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldüTrump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

ABD Başkanı Trump: WashingtonABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık

ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorumABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum

TrumpTrump'ın dünyayı heyecanlandıran tweetinin ardından İran duyurdu: Bağdadi öldürüldü

ABD'nin Bağdadi açıklamasına İran'dan tuhaf tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
21:01 ABD'nin Bağdadi açıklamasına İran'dan tuhaf tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz
20:28 ABD Başkanı Trump: DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz
20:18 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı
19:51 Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
19:44 Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki
19:30 Hollanda'da bir sinema salonunda meydana gelen cinayetin Türkiye kökenli zanlısı yakalandı
18:33 Ölümü bu kez DNA testiyle doğrulandı: IŞİD lideri Bağdadi kimdir? Hakkında kaç ölüm haberi çıktı?
27.10.2019 22:43:47