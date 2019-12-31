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Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi

Son dakika: Amerikan savaş uçaklarının Ketaib Hizbullah üslerini vurmasını protesto eden göstericiler, Bağdat'taki ABD Büyükelçiği'nin binasını ateşe verdi. Duvara "Halk tarafından kapatıldı" yazan protestocular, binayı ele geçirdi.

31.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:19

'ın başkenti Bağdat'ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binanın duvarını ateşe verdi.

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.

EYLEM ÇADIRLARI KURMAYA BAŞLADILAR

'ABD'ye ölüm' sloganları atan ve Amerikan bayrağını yakan öfkeli kalabalık arasında, Haşdi Şabi militanları da yer alıyor. Anadolu Ajansı, Haşdi Şabi'ye bağlı tugay komutanlarının da protestocular arasında yer aldığını ve göstericilerin bina önünde eylem çadırları kurmaya başladığını aktarıyor.

Reuters ajansı ise, büyükelçiliğin ana kapısı önündeki göstericilerin sayısının binlerce olduğunu bildiriyor.

DİPLOMATLAR BİNAYI TERK ETTİ

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına 'Halk tarafından kapatıldı' yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah militanlarını Irak ve Suriye'de hedef almıştı. Saldırının gerekçesi ise, Kerkük'teki bir Amerikan üssüne roket atılması ve bir ABD vatandaşının ölmesi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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