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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.

04.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:26 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı
'ın başkenti 'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.
Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.
Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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