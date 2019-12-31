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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

31.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:05 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine ek güçler gönderildiğini açıkladı. Irak hükümetini Amerikan personelinin korunması konusunda yardım etmeye çağıran Mark Esper, "Ülkedeki Amerikan vatandaşlarının, askeri personelin ve diplomatların güvenliğini sağlamak ve kendimizi savunma hakkımızı sağlamak için koruma önlemleri aldık" dedi. Esper, "Tüm ülkelerde olduğu gibi, Irak'taki personelimizin korunmasına yardımcı olmak için ev sahibi güvenlik kuvvetlerine güveniyoruz ve Irak hükümetini uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralandı. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

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