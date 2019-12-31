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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale: 20 yaralı

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale edilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

31.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:26 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale: 20 yaralı
'ta ABD'nin Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale edilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, elçilik binası önündeki taraftarlarına göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, 20 kişinin yaralanmasına neden olan gaz bombalarının elçilik binasındaki güvenlik mensuplarınca atıldığı kaydedildi.
Hizbullah milisleri Irak askerlerini elçilik binasından uzaklaştırdı
Öte yandan göstericilerin elçilik binasına girmesinden önce Haşdi Şabi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin Irak askerlerini bina çevresinden uzaklaştırdığı belirtildi.
Irak resmi ajansına göre, göstericilerin elçilik binasını basmasının ardından İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Sosyal medyada Yasiri'nin elçilik önündeki fotoğrafları paylaşıldı.
Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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