ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği
ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.
14.03.2020 05:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:27
ABD'nin Başkenti Washington 'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı