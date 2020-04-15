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ABD'nin başkenti Washington'da "Evde kal" talimatı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen "Evde kal" talimatı, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

15.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:34
ABD'nin başkenti Washington'da
ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen "Evde kal" talimatı, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerine ilişkin güncelleme yayımladı.
Buna göre Washington DC'deki "Evde kal" talimatı 15 Mayıs'a kadar uzatılırken zaruri olmayan iş yerleri ve okulların da bu tarihe kadar kapalı kalacağı kaydedildi.
Ayrıca marketlerin ardından kentteki otellerde ve taksilerde maske ya da ağzı ve burnu örten herhangi bir şey takılması zorunlu hale getirildi.
Washington DC metrosundan yapılan açıklamada da kentin toplu ulaşım ağını kullanan herkesin ağzını ve burnunu örtmesinin zorunlu olduğu bildirildi.
Belediye Başkanı Bowser, kentteki virüs önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini vurguladı.
Virginia'da "Evde kal" talimatının 10 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor
Öte yandan, Washington DC'nin komşusu Virginia eyaletinde de "Evde kal" talimatının 10 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor.
Washington DC'de 2 bin 200 virüs vakası görülürken, 72 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Virginia'da ise Kovid-19 kaynaklı 6 bin 500 vaka ve 197 ölüm kaydedildi. Virginia'da tüm okullar akademik takvimin sonuna kadar tatil edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel
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