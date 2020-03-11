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ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da corona virüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

11.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:53
ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi
ABD'nin başkenti Washington 'da corona virüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Ekonomi

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