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ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

11.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:50
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla
ABD'nin başkenti Washington 'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

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