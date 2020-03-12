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ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

12.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:02
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

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