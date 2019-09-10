Haberler» Güncel» Haber

"ABD'nin baskısı İran nükleer sorununu körüklüyor"

Hua, Çin'in İran'la gerginliğin çözülmesi için ilgili taraflarla ortaklaşa çaba harcamaya hazır olduğunu da ifade etti…

10.09.2019 13:57

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin aşırı baskısının İran nükleer sorunu üzerinde negatif bir etki yaptığını söyleyerek ABD'ye İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin aşırı baskısının İran nükleer sorununun körüklenmesine sebep olduğunu belirtti. İran Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltma kararının üçüncü aşamasına geçtiklerini, Avrupa Birliği'nin anlaşmayı yerine getirmesi gerektiğini söylemişti. Sözcü, nükleer anlaşmayla ilgili diplomatik çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi durumunda, anlaşmayı tekrar uygulayabileceklerini dile getirmişti.

Hua Chunying, dün Beijing'deki olağan basın toplantısında, bu gelişmeye değinerek ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçmesi çağrısında bulunduklarını söyledi. Hua, Çin'in İran'la gerginliğin çözülmesi için ilgili taraflarla ortaklaşa çaba harcamaya hazır olduğunu da ifade etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:41   Başkan Akın mahalle ziyaretlerine devam ediyor
14:41   Msb'den 'pkk/ypg bez parçaları' açıklaması
14:40   Japon Çevre Bakanından Fukuşima için tartışma yaratacak tespit
14:40   Adıyaman'da çiftçilere badem ve makine desteği
14:40   Başkan Ekinci'ye öğrencilerden teşekkür ziyareti
14:40   Rıza Çalımbay: "VAR'daki hakemler maç yönetmemeli"
14:39   Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim