ABD'nin California eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS),merkez üssü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olan ve daha önce 6,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.

Deprem nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak henüz can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı hasar ortaya çıkmadığı bildirildi.

STADYUMDA HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 20.19'da yaşanan sarsıntı, Los Angeles'taki Dodgers Stadyumu'nda Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres takımları arasındaki beyzbol müsabakasında da hissedildi.

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde acil durum ilan edilmişti.