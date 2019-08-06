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ABD'nin döviz manipülatörü iddialarına Çin'den yanıt

ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" olarak listeledi. Çin'in merkezi bankası konumundaki Çin Halk Bankası'ndan karara tepki geldi.

06.08.2019 14:37 ABD'nin döviz manipülatörü iddialarına Çin'den yanıt

Çin Halk Bankası bugün bir açıklama yaparak, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararından esef duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, söz konusu etiketin ABD Hazine Bakanlığı'nın "döviz kuru manipülatörü" standartlarına uymadığı, tek taraflılık ve korumacılık motivasyonuyla alınmış bir karar olduğu belirtildi. Bu kararın uluslararası kurallara ciddi bir şekilde zarar verdiği ve küresel ekonomiye baskı getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in piyasadaki arz-talep temelinde ve döviz sepetine göre ayarlanan, değişken bir döviz kuru sistemine sahip olduğu, RMB döviz kurunun piyasadaki arz-talep mekanizmasına göre belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu yılın Ağustos ayından bu yana, RMB döviz kurunun değer kaybetmesi, piyasadaki arz-talep ile uluslararası döviz piyasasındaki dalgalanmaların yansımasıdır. Uluslararası Ödeme Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, 2005 yılının başından bu yılın Haziran ayına kadar RMB'nin ABD Doları karşısındaki nominal efektif döviz kuru ve gerçek efektif döviz kuru yüzde 38 ve 47 oranında ayrı ayrı değer kazandı. RMB, G20 üye ülkelerinin para birimleri arasında en güçlü birimlerden biri. Çin-ABD ticaret mücadelesinde Çin, her zaman rekabetçi devalüasyona karşı çıkmıştır. Çin, tiacret mücadelesinde döviz kurunu araç olarak kullanmadı ve kullanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Çin'i "döviz kuru manipülatörü" olarak listelemesinin sadece uluslararası finansal düzene zarar vermeyeceği, aynı zamanda uluslararası ticareti de engelleyeceği ifade edilen açıklamada, döviz kuru konusunda çok taraflı fikir birliğinin hasar göreceği ve uluslararası para sisteminin olumsuz etkileneceği bildirildi.

Açıklamada, "Çin Halk Bankası RMB döviz kurunu makul ve dengeli bir seviyede koruma konusunda öz güvene ve kapasiteye sahiptir." ifadesi kullanıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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