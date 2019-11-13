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ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods, ülkedeki 'süt talebinin belirgin bir şekilde azalmasına' bağlı olarak iflas ettiğini duyurdu.

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:45

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dean Foods ve daha birçok süt üreticisi şirket, uzun yıllardır tüketicilerin geleneksel inek sütünden uzaklaşmasının yarattığı talep daralmasının yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Haberde, içecek satışlarının sütten, şişelenmiş suya, meyve sularına, soya ve yulaftan üretilen sütün alternatiflerine kaydığına işaret ediliyor.

"OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Süt üreticisi şirket, hisselerinin bir bölümünü ya da çoğunluğunu, çiftçilerin sahibi olduğu Amerika Mandıra Çiftçileri'ne satma olasılığını gündeminden düşürmedi.

Dean Foods CEO'su Eric Berigause ise konuyla ilgili olarak, "Şirketi daha da güçlendirmek ve düşük maliyetli bir konuma getirmek amacıyla sürdürdüğümüz yoğun çabalara karşın, içme sütü tüketiminde sürmekte olan düşüşlerden olumsuz yönde etkilemeye devam ediyoruz"dedi.

850 MİLYON DOLARLIK KAYNAK SAĞLADI

Texas merkezli şirket, ilk aşamada bankalardan 850 milyon dolar dolayında bir kaynak sağlamış durumda.

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, Dean Foods, Dünya, Ekonomi, Güncel


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