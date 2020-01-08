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ABD'nin Erbil üssü ve Ayn el-Esad üssü nerede? İran'ın füze saldırısı yaptığı Erbil üssü nerede? İran'ın saldırı yaptığı Ayn el-Esad üssü nerede?

İran'ın ABD'nin Erbil ve Ayn el-Esad üslerine füze saldırış yapması sonrası gerilim yükselirken ABD'nin Erbil ve Ayn el-Esad üslerinin nerede odluğu merak konusu oldu. ? İran'ın füze saldırısı yaptığı Erbil üssü nerede? İran'ın füze saldırısı yaptığı Ayn el-Esad nerede? İşte İran'ın füze saldırış yaptığı noktalar…

08.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:51

İran-ABD arası yaşanan askeri hareketlilikte gerilim hat safhaya çıkarken İran ABD'nin askeri islerine füze saldırısı yaptı. ABD'nin 2 üssünün isabet aldığı saldırıda Erbil ve Ayn el-Esad üsleri vuruldu. Peki Erbil üssü ve Ayn el-Esad üssü nerede? İşte Erbil üssü ve Ayn el-Esad üssü hakkında merak edilenler…

İRAN'IN FÜZE SALDIRISI YAPTIĞI ABD'NİN ERBİL ÜSSÜ NEREDE?

İran'ın füze saldırı yaptığı Erbil üssü ırak'ın kuzey kesiminde yer almaktadır.

Erbil bölgesi

İRAN'IN FÜZE SALDIRISI YAPTIĞI ABD'NİN AYN EL-ESAD NEREDE?

Ayn el-Esad üs bölgesi Irak'ın Anbar il sınırları içinde bulunmaktadır.

Anbar ili 1962 yılına kadar adı Dulaim'di. Daha sonra adı Ramadi olarak değiştirildi. 1976'da ise Ayn El Esad olarak son ismini aldı.

Ayn el-Esad bölgesi

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ABD'nin Erbil üssü ve Ayn el-Esad üssü nerede? İran'ın füze saldırısı yaptığı Erbil üssü nerede? İran'ın saldırı yaptığı Ayn el-Esad üssü nerede?

Amerika Birleşik Devletleri, El Esad, İran, Gündem, Politika, Dünya, Güncel


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