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ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara koronavirüs çağrısı

ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.

10.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:31
ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara koronavirüs çağrısı
ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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