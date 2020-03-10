ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara koronavirüs çağrısı
ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.
10.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:31
ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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