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ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı

ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısıABD, (DHA) ' ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse karşı 'maske takmayacağım' ifadesini sık sık kullanırken, eşi ve First Lady Melenia Trump ise koruyucu maskenin önemine dikkat çeken video paylaştı.

10.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:20
ABD'nin First Lady'sinden maske takın uyarısı
ABD, (DHA) ' ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse karşı 'maske takmayacağım' ifadesini sık sık kullanırken, eşi ve First Lady Melenia Trump ise koruyucu maskenin önemine dikkat çeken video paylaştı. Melenia Trump, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Market ve eczane gibi sosyal mesafe koymanın zor olduğu yerlerde koruyucu maske kullanın. Unutmayın, bunlar sosyal mesafenin yerine geçemez? dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'un eşi First Lady Melania Trump, koruyucu maskenin önemini anlatan görüntü paylaştı. Melania Trump, maskenin sosyal mesafenin yerine geçmeyeceğini ama önemli bir tedbir olduğunu vurguladı. First Lady Melania Trump görüntülü mesajında, sosyal mesafe koyulmasının zor olduğu kamusal alanlarda koruyucu maske kullanılmasını tavsiye ederek, maskenin, sosyal mesafenin yerini alamayacağını ifade etti. First Lady yayınladığı görüntüde, 'Market ve eczane gibi sosyal mesafe koymanın zor olduğu yerlerde koruyucu maske kullanın. Unutmayın, bunlar sosyal mesafenin yerine geçemez' dedi.
DONAL TRUMP MASKE TAKMAM
ABD Başkanı Donal Trump geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında kendisinin maske takmayacağını belirtti. Trump, Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum demişti. ABD Başkanı Donald Trump belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını da sözlerine eklemişti. ABD’nin First Lady’sinden maske takın uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, DHA, Güncel
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