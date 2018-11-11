ABD'nin Florida Eyaletinde Oylar Yeniden Sayılacak

11 Kasım 2018 Pazar 11:12



11 Kasım 2018 Pazar 11:12

ABD'nin Florida eyaletinin 67'nci bölgesinde ABD Ara Dönem Seçimleri için gerçekleştirilen oylamanın geçersiz sayılarak, oyların yeniden sayılacağı aktarıldı.ABD'nin Florida eyaletinde ABD Ara Dönem Seçimleri için Salı günü yapılan oylamanın geçersiz sayılarak, oyların yeniden sayılacağı aktarıldı. Senato, Temsilciler Meclisi ve Valiler için yapılan seçimlerde Florida eyaletinde adayların oy oranları birbirlerine tartışmalı derecede yakın olduğunun belirlenmesinin ardından, 67 bölgede oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Ülke genelinde yapılan seçimlerde sonuçlar neredeyse tüm eyaletlerde kesinleşmesine rağmen Florida eyaletinde itirazlar sonrasında hala net bir sonuca varılamadı.Florida Eyalet Sekreteri Ken Detzner ise oyların yeniden sayım işlerinin ve nihai sonuçların en geç Perşembe gününe kadar tamamlanacağını aktardı.Florida eyalet yasaları adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altına düşmesi durumunda oyların yeniden makineyle sayımını, yüzde 0,25'in altında olması halinde ise elle sayımını şart koşuyor. Seçim sonuçlarının 11 Aralık'a kadar kesinleştirilmesi gerekiyor.2000 senesinde yapılan seçimlerde başkan adayları Al Gore ve George W. Bush hemen hemen eşit oranlarda oy elde etmiş ve kazanan belirlenmesi Florida'dan gelecek sonuca bağlı kalmıştı. Eyalet genelinde oyların yeniden sayılması süren hukuk tartışmalarının haftalarca sürmesi sonucu ABD Yüksek Mahkemesi duruma el atmıştı. Florida'dan çıkan sonuçlara göre George W. Bush yaklaşık 500 oy farkla ABD'nin 43. Başkanı olmuştu. - FLORIDA