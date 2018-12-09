ABD'nin Güney Eyaletleri Kış Fırtınasına Hazırlanıyor

09 Aralık 2018 Pazar 10:46



09 Aralık 2018 Pazar 10:46

ABD'nin güney eyaletlerinde 20 milyondan fazla insan büyük bir kış fırtınası için hazırlanıyor.ABD'nin güney eyaletlerinde başlaması beklenen kış fırtınası nedeniyle hazırlıklar yapılıyor. Tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bazı yerlerde ise okulların tatil edilmesi bekleniyor. Bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde etkili olması beklenilen fırtınanın, buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi 'Acil' koduyla bir mesaj yayınlayarak bölgede yaşayanlara fırtınaya hazırlıklı olması uyarısında bulundu. Yetkililer, New Mexico'dan North Carolina'ya kadar olan eyaletlerde acil durum ilan edildiğini, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin güney eyaletlerini etkileyecek fırtına nedeniyle havayolu trafiğinde aksamaların olacağı ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Kar yağışı ve fırtınanın etkisini bir hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor.(İHA)