Haberler » Ekonomi » ABD'nin ham petrol stokları arttı - Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil arttı.

09.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:24ABD'nin ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 431,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 11,5 milyon varil düşüş göstermişti.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 9,1 milyon varil (yüzde 3,8) artarak 251,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil artmıştı.
Petrol üretimi sabit kaldı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 379 bin varil artışla 6,73 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,4 milyon varil azalışla 3 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 28 Aralık-3 Ocak haftasında 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:51  Koster yenileme 10 gemi ile başlayacak - Ekonomi
09:47  Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi
09:47  EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi - Ekonomi
09:46  Yunan armatörlere yakıt krizi için iş birliği çağrısı - Ekonomi
09:44  Brent petrolün varili 65,59 dolar - Ekonomi
22:00  İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim - Ekonomi
21:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Ekonomi
19:58  THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
9.01.2020 09:56:03