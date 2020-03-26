Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'nin ham petrol stokları arttı - Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil arttı.

26.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:56
ABD'nin ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 455,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 239,3 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 660 bin varil azalacağı yönündeydi.
Petrol üretimi düştü
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 422 bin varil azalışla 6,12 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 528 bin varil düşüşle 3,85 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi de günlük ortalama 119 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 14-20 Mart haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi ilk olarak 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.
EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil olacağı tahmini yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Ekonomi
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakan Albayrak’tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız Ekonomi
Bakan Albayrak'tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV’ye zam geldi Ekonomi
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV'ye zam geldi
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Ekonomi
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Ekonomi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:26: TGDF Başkanı Kopuz'dan kesintisiz gıda arzı için önemli çağrı - Ekonomi 10:25: Bakan Varank: "TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay... - Ekonomi 10:25: Bakan Varank: "Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının... - Ekonomi 10:24: Küresel petrol talebinin bu yıl yüzde 4,9 azalacağı öngörülüyor - Ekonomi 10:24: TDGF: "Gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınmalı" - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:51: Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı - Ekonomi 09:39: Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir - Ekonomi 09:11: Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı - Ekonomi 04:17: Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi - Ekonomi 20:49: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek - Ekonomi