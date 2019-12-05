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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,9 milyon varil geriledi.

05.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:18ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,9 milyon varil geriledi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) düşüşle 447,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil artış kaydetmişti.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 635,2 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3,4 milyon varil (yüzde 1,5) artarak 229,4 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,8 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 5,1 milyon varil artmıştı.
Petrol üretimi rekor seviyede seyretti
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 201 bin varil azalışla 5,99 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 345 bin varil düşüşle 3,13 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişiklik göstermedi. 23-29 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,9 milyon varille bir önceki hafta ulaştığı rekor seviyeyi korudu.
EIA'nın "Kasım 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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