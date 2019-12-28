ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,5 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon varil (yüzde 0,8) artarak 239,3 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,6 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,5 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 230 bin varil artışla 6,81 milyon varile ulaşırken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 236 bin varil azalışla 3,4 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise günlük ortalama 100 bin varil artarak, 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde değişmezken, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil yükseldi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 23-29 Kasım haftasının ardından yeniden günlük ortalama 12,9 milyon varil seviyesine çıkmış oldu.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA