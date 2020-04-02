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ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 13,8 milyon varil arttı.

02.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:58
ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 13,8 milyon varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,8 milyon varil (yüzde 3) artışla 469,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 7,5 milyon varil (yüzde 3,1) artarak 246,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,95 milyon varil artacağı yönündeydi.
Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 70 bin varil azalışla 6,05 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 695 bin varil düşüşle 3,15 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 16 bin varil artış gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 21-27 Mart haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi ilk olarak 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.
EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil olacağı tahmini yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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