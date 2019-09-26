Haberler » Ekonomi » Haber

ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,4 milyon varil artış gösterdi.

26.09.2019 09:16ABD'nin ham petrol stokları yükseldi
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,4 milyon varil artış gösterdi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 0,6) artarak 419,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil artış kaydetmişti.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.
ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 230,2 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,8 milyon varil artmıştı.
Petrol üretimi
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 672 bin varil düşüşle 6,37 milyon varile düşerken, ihracatı ise günlük ortalama 192 bin varil azalışla 2,98 milyon varile geriledi.
Bu dönemde ülkede ham petrol üretimi değişiklik göstermedi. 14-20 Eylül haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:00 Brent petrolün varili 62,11 dolar
09:56 Dolar/TL, 5,6920 seviyesinden işlem görüyor
09:50 3 kamu bankası taşıt kredisi faiz oranını düşürdü
09:47 Üç kamu bankası taşıt kredi faizini düşürdü
09:47 Üç bankadan otomotiv sektörüne hareket getirecek kampanya
09:40 VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
09:35 Piyasalar ABD büyüme verisini izleyecek