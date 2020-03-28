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ABD'nin hastane gemisi Los Angeles Limanı'na ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs (Covid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılmak üzere gönderdiği bin odalı hastane gemisi bugün itibariyle Los Angeles Limanı'na yanaştı.

28.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:30
ABD'nin hastane gemisi Los Angeles Limanı'na ulaştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs (Covid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılmak üzere gönderdiği bin odalı hastane gemisi bugün itibariyle Los Angeles Limanı'na yanaştı.

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hastane gemisinin koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmeyeceği, virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacağı belirtilen hastane gemisi için daha önce New York Valisi Andrew Cuomo, "Bin odalı konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" demişti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Los Angeles, Dünya

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