ABD'nin hedefindeki Çinli Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek

ABD'nin yaptırımlarıyla, uluslararası arenada baskı altına alınması için çalıştığı Çin teknoloji devi Huawei, yeni nesil 5G teknolojileri geliştirmek için Rus telekomünikasyon şirketi MTS ile anlaştı.

Huawei ile MTS yöneticilerinin imzaladığı işbirliği anlaşması, yeni nesil 5G teknolojilerinin geliştirilmesini ve buna uyumlu şebekelerin pilot uygulamalarına Rusya'da 2020'ye kadar başlanmasını içeriyor.Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya üç günlük ziyareti çerçevesinde imzalandı. 2012'den beri Rusya'ya sekizinci ziyaretini gerçekleştiren Şi, Kremlin'deki görüşmeleri öncesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den 'en yakın dostum' şeklinde bahsetmişti.

Bunun yanında, Huawei yöneticisi Guo Ping de '5G gibi stratejik önemde bir alanda' Rusya'yla anlaşma imzalanmış olmasından dolayı 'çok mutlu olduğunu' söyledi. Anlaşmanın imzalanması, Huawei'nin ürünlerinin ABD'de hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına yasak getirildiği bir döneme denk geliyor.

MTS İLE İŞBİRLİĞİ HUAWEİ'YE NEFES ALDIRACAK

Huawei'nin kendisi için güvenlik riski teşkil ettiğini savunan ABD, müttefiklerine de bu şirketi kendi 5G şebekelerinden dışlamaları için çağrı yapıyor. Nitekim Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, 5G mobil telefon şebekelerinde Huawei cihazlarını kullanmama kararı almıştı.

Bu nedenle Rus MTS şirketiyle böyle bir dönemde işbirliğine girişmesinin, 'Huawei'ye nefes aldıracağı' şeklinde yorumlar yapılıyor.

Huawei'ye yönelik yaptırımlar, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşının parçası olarak görülüyor. ABD Çin'in ürünlerine milyarlarca dolarlık gümrük vergisi koymuştu. Çin de bu kararları karşılıksız bırakmamıştı.