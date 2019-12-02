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"ABD'nin Hong Kong desteği Çin'le ilişkileri zora soktu"

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Hong Kong protestoları konusunda Çin aleyhinde yeni yaptırımlara yol açabilecek, yasalar etkisiyle zora girdiği duyuruldu.

02.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:44
– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Hong Kong protestoları konusunda Çin aleyhinde yeni yaptırımlara yol açabilecek, yasalar etkisiyle zora girdiği duyuruldu.

Haber portalı Axios'un Trump yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının en iyi ihtimalle sene sonunda tamamlanması beklenirken, Trump'ın Çin ürünlerine Aralık ayında uygulaması planlanan ek gümrük vergilerini erteleyeceği belirtildi.Geçtiğimiz hafta Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi Terry Branstad'ı onaylanan tasarıyı protesto etmek için çağırmış ve iddialara göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Branstad'ı yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyeceğini söylemişti.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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