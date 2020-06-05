ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı

ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandıABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.

05.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:14
ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü. Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi. ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Son Dakika: Türkiye’de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Haberler››Güncel››ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:09: BURSA Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 20:09: Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü - Haber 20:09: Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haber 20:08: Serbest bırakılan Gaziemir Belediye Başkanından açıklama - Haber 20:05: Başkentte normalleşme süreci denetimi yapıldı - Haber 19:21: Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:38: Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi - Haber 16:04: Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum - Haberler 11:06: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber