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ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı

11.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:15
ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı.

Bakanlığın 2018 raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar, 'Filistinli vatandaşlar' olarak nitelendirilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Kudüs, Dünya

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