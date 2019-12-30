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ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne saldırısı: 25 ölü, 51 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

30.12.2019 03:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 03:54 ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne saldırısı: 25 ölü, 51 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI
'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti.
Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.
Irak Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Ketaib Hizbullah'ın Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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