ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak
Irak ordusu, ABD'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı
13.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.
Ordudan yapılan açıklamada, ABD saldırıları sırasında 6 kişinin öldüğü belirtildi, ayrıca saldırıların Irak'ın egemenlik haklarına yönelik ihlal olduğu dile getirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, ABD saldırıları sırasında 6 kişinin öldüğü belirtildi, ayrıca saldırıların Irak'ın egemenlik haklarına yönelik ihlal olduğu dile getirildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Dünya
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