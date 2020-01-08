ABD'nin Irak'taki üslerinin vuran İran, saldırıda 80 kişinin öldüğünü açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD'li yetkililer tarafından da doğrulanan saldırıda 80 kişi öldü.

"İNTİKAM ALINDI"

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, yaptığı açıklamada Ayn el-Esad üssüne 6'dan fazla füzeyle saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

TRUMP'IN ZİYARET ETTİĞİ ÜS VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti. ABC News'e konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi, İran'ın 15 füze fırlattığını, bunların 10 tanesinin Anbar'daki üsse, 1 tanesinin ise Erbil'deki üsse isabet ettiğini belirtirken, 4 füzenin hedefe ulaşamadığı ifade edildi.

CNN International'a konuşan ABD ordusundan bir yetkili, erken uyarı sistemlerinin füze saldırısını önceden haber verdiğini ve askeri personelin sığınaklara girdiğini söyledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

SALDIRININ ARDINDAN SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: BM SÖZLEŞMESİNE GÖRE KARŞILIK VERİLDİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'taki ABD üssüne İran saldırısına ilişkin, "Savaş peşinde koşmuyoruz, ama kendimizi savunacağız. BM sözleşmesine göre karşılık verildi" ifadesini kullandı.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.