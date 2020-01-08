Haberler » Güncel » ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4) - Haber

ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması Füze parçalarından görüntüler Berdereş ilçesi yakınlarına düşen parçaların hasar verdiği bir evden görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve...

08.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:28
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması
Füze parçalarından görüntüler
Berdereş ilçesi yakınlarına düşen parçaların hasar verdiği bir evden görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, 'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil'deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
Öte yandan IKBY'nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.
ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4)

İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:32  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşüyor - Haber
18:31  Kereste fabrikasında yangın çıktı - Haber
18:30  AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Haber
18:30  "Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek" - Haber
18:29  Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:35:05