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ABD'nin Irak'tan çekileceği iddiası

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi.

07.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:00 ABD'nin Irak'tan çekileceği iddiası
ABD'nin Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi.
ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.
ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir'e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir." deniliyor.
Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, "Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından henüz teyit edilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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