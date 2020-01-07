Haberler » Dünya » ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi - Haberler

ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi

İranlı General'in Trump'ın emriyle öldürülmesiyle birlikte Orta Doğu'da savaş çanları çalınmaya başladı. İran, komutan için intikam sözleri verirken Amerika bölgedeki asker sayısını artırdı. Gerilim sürerken ABD Savunma Bakanlığının, nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.

07.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:17

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Bölgede gerginlik artarken İran, halkına intikam sözü verdi. İki ülke arasında karşılıklı tehditler devam ederken, Amerika'nın korkunç planı ortaya çıktı.

İRAN SALDIRIRSA, NÜKLEERLE CEVAP VERİLECEK

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.

FÜZELER İRAN'IN MENZİLİ DIŞINDA KALIYOR

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor. ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.

"ABD'YE ÖLÜM"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz binlerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.

İRAN'DA İNTİKAM SESLERİ

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran, intikam alma yemini etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?

Son dakika: AmerikaSon dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin

İranİran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cesedi, parmağındaki yüzükten teşhis edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümü sonrası 'Mehdi Ordusu' 12 yıl sonra aktif edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümünün ardından, Obama'ya verdiği efsane yanıt yeniden gündeme geldi

ABD basınından korkutan senaryo: SüleymaniABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir

ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


Dünya

Son Dakika Haberleri

12:20   Anastasiadis: Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltmak için çalışıyoruz - Haberler
12:20   Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler - Haberler
12:20   Son Dakika: Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi - Haberler
12:14   İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi" - Haberler
12:14   Minarenin devrildiği cami alev alev yandı - Haberler
11:39   Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı - Haberler
11:16   Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi - Haberler
11:09   Telefondan çıkan mesaj, otogarda işlenen cinayet davasının seyrini değiştirdi - Haberler
11:05   ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi - Haberler
7.01.2020 12:31:04