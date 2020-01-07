ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Bölgede gerginlik artarken İran, halkına intikam sözü verdi. İki ülke arasında karşılıklı tehditler devam ederken, Amerika'nın korkunç planı ortaya çıktı.

İRAN SALDIRIRSA, NÜKLEERLE CEVAP VERİLECEK

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti.

Yetkili, İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceğini ancak henüz bir operasyon talimatı verilmediğini de belirtti.

FÜZELER İRAN'IN MENZİLİ DIŞINDA KALIYOR

Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor. ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.

"ABD'YE ÖLÜM"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz binlerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.

İRAN'DA İNTİKAM SESLERİ

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran, intikam alma yemini etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.