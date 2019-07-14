14.07.2019 15:38
Haberler» Güncel» Haber

"ABD'nin İran'a yaptırımları önceki dönemlerle kıyaslanamaz"

"ABD

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin tarihi boyunca böylesi yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin tarihi boyunca böylesi yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını belirtti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, "ABD'nin İran'a yönelik şu anki yaptırımları önceki dönemlerle hiçbir şekilde kıyaslanamaz." dedi.
Yaptırımların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen Rebii, "Yaptırımlar ülke ekonomisini etkisi altına aldı. Ancak kur ve enflasyondaki yükseliş daha çok ABD'nin psikolojik savaşı nedeniyle meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Rebii, buna rağmen son iki ayda enflasyonda gerileme görüldüğünü, son 18 ayda zorlukların yaşandığını ancak gelecek 2 yılda durumun daha iyi geçeceğini savundu.
Kaynak: AA
Tahran, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:42   İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale...
17:42   Sivas'taki trafik kazası
17:42   BURSA İnegöl'de kayıp alzheimer hastası aranıyor
17:42   ANKARA Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterleri PKK hedeflerini imha...
17:42   ANKARA Pençe-2 Harekatı'nda PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar imha edildi
17:42   İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇENGELKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ
17:42   ORDU Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu