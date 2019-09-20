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ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump'ın İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıklamasıyla dolar yükselişe geçti. Kur şu sıralar 5,75 seviyesinden işlem görüyor.

20.09.2019 18:09ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Yeni güne 5,71 seviyesinden başlayan dolar, gün içinde düşüşe geçmiş ve 5,70 seviyesinin altına inmişti. ABD Başkanı Donal Trump'ın İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıklamasıyla dolar kuru yükselişe geçti. Dolar şu sıralar 5,75 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7430 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin destek, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine İHA'lı saldırı düzenlenmiş ve tesislerde üst üste patlamalar yaşanmıştı. Saldırıyı üstlenen Husiler, "Yine vururuz" tehdidinde bulunmuştu. ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. Husiler İran'a yakınlığıyla biliniyor. Yaşanan siyasi gerilimler sonucu ABD, İran'a yönelik yaptırımları artırdı ve Trump, İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, İran, Ekonomi, Güncel

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