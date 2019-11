ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Jones, Wells'in Çin-Pakistan açıklamasını savundu Açıklaması

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Paul Jones, Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) ilişkin açıklamaları konuyla ilgili tartışma zemini oluşturmak için yaptığını belirterek, "Pakistan bağımsız bir ülkedir. Kimse bizimle aynı fikirde olmak ya da Wells'in her sözüne katılmak zorunda değildir." dedi.Pakistan'ın Lahor kentindeki temasları sırasında gazetecilere konuşan Jones, ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wells'in "CPEC, Pakistan'ın borç yükünü artıracak, yolsuzluğa teşvik edecek, yapılan kardan Çin faydalanacak ve Çin'de iş imkanları sağlayacak." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Wells'in sözlerinin dikkatle değerlendirilmesi ve pozitif eleştiri olarak algılanması gerektiğini belirten Jones, şunları söyledi:"Wells bu açıklamaları konuyla ilgili tartışma zemini oluşturmak için yaptı. Pakistan bağımsız bir ülkedir. Kimse bizimle aynı fikirde olmak ya da Wells'in her sözüne katılmak zorunda değildir. Wells'in açıklaması farklı bir şekilde değerlendirilmeli ve açıklamanın farklı boyutları da anlaşılmalı. Sadece Pakistan'da değil tüm ülkelerde gelişme yolunda atılan adımlar refah seviyesini artırmakta ancak bu adımlar açık şekilde tartışılabilmeli."Pakistan ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin Pakistan'ı borca ve yolsuzluğa iteceğini, Çin'e ise fayda sağlayacağını söyleyen Wells'in geçen hafta yaptığı açıklamasına Pakistan ve Çin'den tepki gelmişti.Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yao Jing, Pakistan ve Çin ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve kazan-kazan felsefesine dayandığını söylemiş ve "Pakistan'ın ihtiyacı olduğunda Batı neredeydi? Eğer Pakistan zor durumdaysa Çin her zaman borçların ödenmesini erteleyebilir ancak Batı tarafından finanse edilen Uluslararası Para Fonunun çok sert geri ödeme şartları var." açıklamasında bulunmuştu.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Wells'in "CPEC bir proje değil borç vermenin bir başka yöntemidir." ifadelerine karşı yaptığı açıklamasında, "Pakistan Wells'in görüşlerine katılmıyor ve kabul etmiyor. CPEC'in borçlarımızı artıracağına inanmıyoruz. Şu anki 74 milyar dolar borcumuzun sadece 4.9 milyar dolarını CPEC projeleri oluşturuyor." ifadesini kullanmıştı.