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ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Doğu Kudüs'teki Yahudi ayinine katıldı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Yahudilerin Pesah (Hamursuz) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen ayine katıldı.

12.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:04
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Doğu Kudüs'teki Yahudi ayinine katıldı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Yahudilerin Pesah (Hamursuz) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen ayine katıldı.
Friedman, ayin öncesi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekerek, "Bugün, Batı Duvarı'ndaki 'Hahamlık Kutsaması' törenine katılan 10 kişiden biri olacağım. Geçen yıl 100 bin arasındaydım, bu yıl maalesef çok daha az. Dünyanın Kovid-19 veya başka bir hastalık nedeniyle oluşan üzüntüden kurtulması için dua edeceğim." ifadelerini kullandı.
Friedman, ayinin ardından, sosyal medya hesabından ayin sırasında çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.
İsrail'in Kanal13 televizyonunda, Yahudilere canlı yayınlanan ayine evlerinden katılma çağrısına karşın, Friedman'ın ayinde fiilen yer almakta ısrar ettiğine işaret edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve Yahudi olan Friedman, İsrail yanlısı duruşu ve işgal altındaki Filistin topraklarının İsrail'e ilhak edilmesine dair destek açıklamaları nedeniyle Filistinliler tarafından sert dille eleştirilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Batı Duvarı, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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