ABD'nin kalbi New York'ta kısmi sokağa çıkma yasağı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakalarında Çin, İtalya, İran, İspanya ve Almanya 'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü ABD'de tedbirler yoğunlaştırılıyor. New York'ta Pazar günü saat 22.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'un en savunmasız insanları olan 70 yaş ve üstü bireyler, bağışıklık sistemi zayıf ve önemli hastalıkları olanları korumak için bu kararı aldığını belirterek, "Bu yapabileceğimiz en sert eylemdir. Bu hükümler uygulanacak. Bunlar yasal hükümlerdir. Uymayan işletmeler için sivil para cezaları ve zorunlu olarak kapatılacak. Bu yeni planın yerinde başka bir karar olmadığı konusunda hemfikiriz" dedi.Vali Cuomo alınan kararları özetle şöyle sıraladı:"Tüm zorunlu olmayan işletmeler iş gücünün yüzde 100'ünün evde kalmasını sağlayacaktır. Korunmasız kişiler başkalarının yanında maske takmalı. Tüm korunmasız bireyler diğer bireylerden en az 6 fit uzakta durmalı ve acil veya gerekli olmadıkça toplu taşıma kullanmamalıdır.Zorunlu olmayan tüm toplantılar iptal edildi ve zorunlu olmadıkça ev dışındaki kişilerin bir araya gelmesi yasaklandı. Bireyler ayrıca açık hava eğlence faaliyetlerini temassız olarak sınırlamalı ve kesinlikle gerekli olmadıkça toplu taşıma kullanılmayacak"Vali, emekli sağlıkçıları göreve çağırdıNew York Valisi Andrew Cuomo, Acil kodu ile Twitter'dan yayınladığı mesajda emekli sağlıkçıları göreve davet etti. Vali Cuomo, "Yakın zamanda emekli olan sağlık uzmanlarını, ihtiyaç duyulması halinde yedek personelin bir parçası olmaya kaydolmaya çağırıyoruz. Ayrıca nitelikli tıp ve hemşirelik okulu öğrencileri ve personeline ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.35 kişi korona virüsten öldüŞimdiye kadar Eyalet genelinde 32 bin 427 kişi test edilirken 7 bin 102 Korona virüs vakası tespit edildi. Bu vakalardan bin 105 kişi hastaneye kaldırıldı ve 35 kişi vefat etti. Bu arada eyalet içinde en fazla vaka ise 4 bin 408 ile Manhatten'i de içinde barındıran New York kentinde gözlendi.New York'un başlattığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararlarının New Jersey, Pensilvanya, Connecticut ve Massaucest eyaletlerinde de uygulanacağı belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA