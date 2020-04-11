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ABD'nin Kansas eyaletindeki hapishanede isyan

NEW ABD'nin Kansas Eyaleti Valisi Laura Kelly, bir hapishanede çıkan isyanın cuma sabahı kontrol altına alındığını, nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldığını bildirdi.

11.04.2020 04:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 04:46
ABD'nin Kansas eyaletindeki hapishanede isyan
NEW ABD'nin Kansas Eyaleti Valisi Laura Kelly, bir hapishanede çıkan isyanın cuma sabahı kontrol altına alındığını, nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldığını bildirdi.
Kansas Valisi Kelly, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, bir gün önce Kansas City Lansing Hapishanesi'nde çıkan isyanın nedenini henüz tespit edemediklerini, isyanın bastırılmasında ciddi yaralanma veya ölümlerin yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Kansas Ceza İnfaz Kurumu (KDOC) Sözcüsü Rebecca Witte ise basın açıklamasında, isyan başlatan 20-30 mahkumun hapishane görevlilerinin ofislerine girip dosyaları yaktığını, güvenlik kameralarını ve ofis camlarını kırdığını, bilgisayar ve benzeri ekipmanlara zarar verdiğini belirtti.
İsyanlarda koronavirüs şüphesi
KDOC Sözcüsü Witte, yerel basındaki, isyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle çıktığı iddialarına ise "Bu konuda yorum yapmak için çok erken, soruşturma birkaç hafta sürebilir." şeklinde cevap verdi.
KDOC'un resmi internet sayfasında, hapishanedeki ilk salgın vakasının nisan ayı başında görüldüğü, cuma günü itibarıyla 12 mahkum ve 16 görevlide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin gerçekleştiği Washington eyaletindeki Monroe hapishanesinde de çarşamba günü benzer bir isyan hadisesi yaşanmıştı. Washington Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, aynı gün içinde 6 salgın vakası görülmesi üzerine, hapishanedeki 100 mahkumun isyana kalkıştığı ve biber gazı kullanarak bastırıldığı bilgisini paylaşmıştı.
Ayrıca, Michigan eyaletindeki hapishanelerdeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da cuma günü itibarıyla 338'e, salgından ölenlerin sayısının da 6'ya yükseldiği bilgisi eyaletin ceza infaz kurumunca paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Güncel
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