"ABD'nin kara listesi ABD'li şirketlere zarar verecek"

Listede adları bulunan Hikvision, Megvii ve iFlytek şirketlerinin sözcüleri, ana teknolojilerin çoğunun kendi şirketleri tarafından geliştirildiğini belirterek söz konusu yasağın günlük faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını vurguladı…

Çinli teknoloji şirketleri ABD hükümetinin kara liste kararına tepki gösterdi. Bu kararın, Amerikalı tedarikçilere zarar vereceği ve dünyada insan haklarını iyileştirmek için harcanan küresel çabayı engelleyeceği belirtildi. Amerikan yönetimi, 8 Çinli teknoloji şirketini kara listeye alarak, Amerikan şirketlerinin bu firmalara teknoloji satmasını izne bağladı. Listedeki şirketler, özel bir devlet lisansı olmadan ABD'li tedarikçilerle iş yapamayacak.

Çinli video gözetleme şirketi Hangzhou Hikvision Digital Technology Co'nun sözcüsü China Daily gazetesine yaptığı açıklamada, kara listeye alınma kararını eleştirdi. Sözcü, "Şirketimizi cezalandırmak küresel şirketlerin ABD hükümetiyle iletişim kurmasını engelleyecek, Hikvision'un Amerikalı iş ortaklarına zarar verecek ve ABD ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir" yorumunu yaptı. Hikvision'a göre, güvenlik endüstrisinin küresel lideri olan şirket, insan haklarına saygı duyuyor ve ABD'deki ve dünyadaki tüm insanları koruma sorumluluğunu üstleniyor.

"ABD hiçbir kanıt sunmadı"

Alibaba Grubu tarafından desteklenen bir başka teknoloji devi Megvii, şirketin karşı önlemler alacağını ve müşterilerine kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğini açıkladı. Yasağa karşı çıkan şirket, ABD hükümetinin hiçbir kanıt sunmadan şirketi kara listeye koyduğunu bildirdi. Megvii'nin her zaman insanlığın yararı için yapay zeka teknolojileri geliştirdiği de belirtildi.

Çinli yapay zeka öncüsü iFlytek'ten bugün yapılan açıklamada da ana teknolojilerin çoğunun şirketin kendisi tarafından geliştirilmesi nedeniyle söz konusu yasağın günlük faaliyetler üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı kaydedildi.