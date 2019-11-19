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ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyareti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin tartışmalara neden olan kararının ardından işgal altındaki Batı...

19.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:55
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyareti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin tartışmalara neden olan kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.
Gush Etzion'da incelemelerde bulunan Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir kez daha teşekkür etti.
Trump yönetiminin aldığı kararın İsrail açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Netanyahu, "Bugün İsrail için çok önemli. Bu kazanım (ABD'nin kararı) nesiller boyu sürecek." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti.
ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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