Haberler» Güncel» Haber

ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama: 1 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir gaz hattında patlama meydana geldi.

01.08.2019 12:29 ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama: 1 ölü
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kentucky eyaletinde yer alan Lincoln bölgesindeki bir gaz hattında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan itfaiye ekipleri yaptığı açıklamada, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliye edildiğini ve tahliye edilen kişiler için bir kilisenin sığınak olarak kullanıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü
-----------------
-Yükselen alevler



Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12   Milletvekili Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
14:12   İsrail AA foto muhabirini şimdi de Cezayir'e göndermeye çalışıyor
14:11   Bilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz
14:11   Bursa'da hırsızlık
14:10   Üvey babasını öldüren Şerife'nin davasında tanıktan şok sözler
14:10   Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu
14:10   Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya tepki olarak kendisini yaktı