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ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama 1 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama 1 ölüABD (DHA) ? ABD'nin Kentucky eyaletinde bir gaz hattında patlama meydana geldi.

01.08.2019 12:35
ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama 1 ölü
ABD'nin Kentucky eyaletinde gaz hattında patlama 1 ölü
ABD (DHA) ? ABD'nin Kentucky eyaletinde bir gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kentucky eyaletinde yer alan Lincoln bölgesindeki bir gaz hattında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan itfaiye ekipleri yaptığı açıklamada, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliye edildiğini ve tahliye edilen kişilerin için bir kilisenin sığınak olarak kullanıldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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